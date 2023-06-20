***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
20.06.2023 09:52
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.06.2023 tarihinde toplanarak, ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kar Dağıtım Politikasının ekteki gibi değiştirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160201
BIST
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11:025.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,16
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.294
11:0223,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0223
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6444
En Düşük
23,4650
11:0225,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0649
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9031
En Düşük
25,5612
11:021.483,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.483,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.485,19
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DAGHL
|11,99
|8.697.236
|% 10,00
|
|FORTE
|19,50
|205.944.980
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|11.820.137
|% 9,98
|
|BURCE
|172,10
|30.480.493
|% 9,97
|
|AVHOL
|80,50
|17.943.128
|% 9,97
|
|VKFYO
|15,33
|5.653.428
|% -9,98
|
|IHAAS
|113,40
|10.179.939
|% -9,35
|
|QNBFL
|85,30
|25.675
|% -7,23
|
|CANTE
|25,70
|139.599.458
|% -6,20
|
|BRKVY
|20,98
|12.652.384
|% -5,32
|
|THYAO
|172,60
|1.594.753.096
|% -0,80
|
|PASEU
|35,04
|1.247.321.293
|% -4,21
|
|YKBNK
|12,28
|801.156.952
|% 0,74
|
|AKBNK
|18,61
|609.316.983
|% 0,54
|
|SASA
|53,80
|600.777.950
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,28
|801.156.952
|% 0,74
|
|PASEU
|35,04
|1.247.321.293
|% -4,21
|
|EKGYO
|6,78
|237.644.233
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,61
|609.316.983
|% 0,54
|
|ISCTR
|12,97
|417.404.380
|% 0,70
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5922
|23,5971
|% 0,09
|
|Euro
|25,8125
|25,8179
|% 0,25
|
|Sterlin
|30,1352
|30,2863
|% 0,10
|
|Frank
|26,2575
|26,4157
|% 0,02
|
|Riyal
|6,2754
|6,3069
|% -0,02
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|2,38
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.729
|4.837
|1,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.418
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|0,32
|