***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 19.06.2023 tarihinde toplanarak, ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kar Dağıtım Politikasının ekteki gibi değiştirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160201BIST