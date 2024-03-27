***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2024 08:45
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesindeki Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.-TL (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup, bu tavanın 3.000.000.000.-TL (Üç Milyar Türk Lirası)'na arttırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine
Esas Sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına, Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
oybirliği ile karar verilmişti.
Bu işlem kapsamında 26.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262957
BIST