***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.03.2022 16:57
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7443 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010882
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0292
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,1440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0550
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
18:05901,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,37
|Açılış
|: 901,70
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6544
|14,6700
|% -0,20
|
|Euro
|16,1097
|16,1440
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,1441
|19,2401
|% 0,19
|
|Frank
|15,5078
|15,6013
|% -0,24
|
|Riyal
|3,8959
|3,9154
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-5,21
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,15
|
|B. Petrol
|98,56
|98,56
|-1,35
|