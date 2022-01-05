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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2022 17:27
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

   Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek fonun 40.000.000 TL'si taşınmaz satın alınması için ayrılmış olup, Komitemiz raporlarında açıklandığı üzere, Şirketimizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı taşınmaz alımı gerçekleştirilememişti. Şirketimiz  taşınmaz alımına ilişkin araştırmalarını, görüşme ve çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmüş, nihayetinde Yönetim Kurulumuz 05.01.2022 tarihli kararı ile
199.808,69 m2 açık, 29.957 m2 kapalı alanı bulunan tamamı sanayi arsası olarak tescil edilmiş bulunan bir gayrimenkulün yapılan görüşmeler neticesinde 65.000.000 TL + KDV bedelle satın alınmasına,  bedelin 40.000.000 TL'sinin bedelli sermaye artırımından sağlanan fondan karşılanmasına, kalan bedelin de Şirket özkaynakları kullanılarak ödenmesine, bedelli sermaye artırımından sağlanan 40.000.000 TL fonun söz konusu taşınmazın satın alınmasında kullandırılması için onay almak üzere Kurul'a başvurulmasına karar verilmiş, 05.01.2022 tarihli olarak Kurul'a başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989032


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Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
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