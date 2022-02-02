***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye çıkarılmasında sağladığı toplam 170.000.057 TL fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan raporlar 28.08.2021 ve 10.11.2021 tarihlerinde Kamuya açıklanmış idi.Gayrimenkul alımı için ayrılan ve kullanımlar sonrası kalan 40 Milyon TL tutarındaki fon, bağlı ortaklığımız Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satın alınmasında, peşinat olarak 02.02.2022 tarihinde ödenmiş, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998912BIST