***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2022 15:52
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye çıkarılmasında sağladığı toplam 170.000.057 TL fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan raporlar 28.08.2021 ve 10.11.2021 tarihlerinde Kamuya açıklanmış idi.
Gayrimenkul alımı için ayrılan ve kullanımlar sonrası kalan 40 Milyon TL tutarındaki fon, bağlı ortaklığımız Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satın alınmasında, peşinat olarak 02.02.2022 tarihinde ödenmiş, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998912
BIST
11:362.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,63
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.988
11:3613,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0827
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
11:3615,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0943
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
11:36786,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,24
|Açılış
|: 786,86
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler11:33
|EMNIS
|22,68
|15.309
|% 9,99
|
|PKENT
|369,20
|27.616.377
|% 9,98
|
|KONTR
|121,90
|137.126.912
|% 8,55
|
|GESAN
|19,42
|76.867.475
|% 7,35
|
|PARSN
|38,34
|60.726.902
|% 7,09
|
|ORCAY
|57,25
|29.084.501
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|3.291.802
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,76
|56.649
|% -8,00
|
|PAMEL
|91,50
|1.622.079
|% -4,84
|
|KAPLM
|53,45
|4.188.812
|% -4,72
|
|GARAN
|12,08
|825.045.919
|% -1,71
|
|YKBNK
|4,23
|787.274.843
|% -2,31
|
|THYAO
|28,00
|773.104.055
|% 0,72
|
|KRDMD
|11,67
|394.285.236
|% -0,26
|
|AKBNK
|7,95
|371.907.774
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,23
|787.274.843
|% -2,31
|
|TSKB
|1,60
|116.944.440
|% -0,62
|
|GARAN
|12,08
|825.045.919
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,45
|114.064.166
|% 0,82
|
|AKBNK
|7,95
|371.907.774
|% -2,09
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5541
|13,5566
|% 0,61
|
|Euro
|15,3192
|15,3353
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,3302
|18,4222
|% 0,54
|
|Frank
|14,6710
|14,7594
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6045
|3,6226
|% 0,66
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-3,09
|
|Altın Gr.
|786
|787
|3,90
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,01
|
|B. Petrol
|89,39
|89,39
|-0,08
|