***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Kararı ile, üretimine başladığımız Bahçe Mobilyası ürünlerinin tanıtımı, müşteri talebinin ve nabzının ölçülmesi yoluyla ürünlerin gelişiminin ve ar-ge birimimize referans sağlamak amacıyla pilot olarak İstanbul Deparko Sanayi Sitesi'nde, İstanbul Bağcılar'da, Samsun ve Antalya'da olmak üzere şirketimiz 4 adet showroom açmıştır. Bu pilot showroomlarımızdan elde edilen veriler ve talepler Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek yeni showroomların açılıp açılmamasına karar verilecektir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027690BIST