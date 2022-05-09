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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2022 11:26
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu Kararı ile, üretimine başladığımız Bahçe Mobilyası ürünlerinin tanıtımı, müşteri talebinin ve nabzının ölçülmesi yoluyla ürünlerin gelişiminin ve ar-ge birimimize referans sağlamak amacıyla pilot olarak İstanbul Deparko Sanayi Sitesi'nde, İstanbul Bağcılar'da, Samsun ve Antalya'da olmak üzere şirketimiz 4 adet showroom açmıştır. Bu pilot showroomlarımızdan elde edilen veriler ve talepler Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek yeni showroomların açılıp açılmamasına karar verilecektir. 
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027690


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETILR 10,12 8.459.850 % 10,00  
BOSSA 52,50 14.706.340 % 9,97  
SMRTG 22,52 171.843.647 % 9,96  
UFUK 41,72 1.663.314 % 9,96  
BRKSN 9,84 2.585.655 % 9,94  
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Euro 15,7840 15,7941 % 0,13  
Sterlin 18,3679 18,4600 % -0,07  
Frank 15,0403 15,1309 % -0,07  
Riyal 3,9851 4,0051 % 0,35  
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Altın Ons 1.864 1.864 -19,75  
Altın Gr. 900 900 -5,48  
Cumhuriyet 6.070 6.161 -43,00  
Tam 6.040 6.193 -41,71  
Yarım 2.919 2.996 -20,18  
Çeyrek 1.464 1.498 -10,08  
Gümüş.Ons 22,01 22,04 -0,33  
Gümüş Gr. 10,67 10,68 -0,07  
B. Petrol 111 111 -0,98  
Seans Raporu 12:42
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