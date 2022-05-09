***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 11:26
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Kararı ile, üretimine başladığımız Bahçe Mobilyası ürünlerinin tanıtımı, müşteri talebinin ve nabzının ölçülmesi yoluyla ürünlerin gelişiminin ve ar-ge birimimize referans sağlamak amacıyla pilot olarak İstanbul Deparko Sanayi Sitesi'nde, İstanbul Bağcılar'da, Samsun ve Antalya'da olmak üzere şirketimiz 4 adet showroom açmıştır. Bu pilot showroomlarımızdan elde edilen veriler ve talepler Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek yeni showroomların açılıp açılmamasına karar verilecektir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027690
BIST
12:442.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,31
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.457
12:4415,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0554
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0004
En Düşük
14,9241
12:4415,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0278
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8045
En Düşük
15,7132
12:44898,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,29
|Açılış
|: 898,75
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler12:42
|ETILR
|10,12
|8.459.850
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|14.706.340
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|171.843.647
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.663.314
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.585.655
|% 9,94
|
|DEVA
|36,90
|88.308.653
|% -6,91
|
|ALGYO
|35,86
|43.621.724
|% -4,58
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|SANFM
|37,90
|11.271.616
|% -4,29
|
|KUYAS
|6,23
|14.958.192
|% -4,15
|
|THYAO
|42,68
|1.945.375.338
|% 0,71
|
|KRDMD
|16,13
|1.732.713.599
|% 4,20
|
|SISE
|19,55
|1.414.748.071
|% 0,83
|
|EREGL
|33,38
|996.113.417
|% 1,34
|
|SASA
|33,96
|845.857.760
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,68
|469.328.313
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,13
|1.732.713.599
|% 4,20
|
|YKBNK
|4,79
|439.535.138
|% -1,03
|
|SISE
|19,55
|1.414.748.071
|% 0,83
|
|ZOREN
|2,14
|148.510.759
|% 1,42
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9922
|14,9962
|% 0,34
|
|Euro
|15,7840
|15,7941
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% -0,07
|
|Frank
|15,0403
|15,1309
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9851
|4,0051
|% 0,35
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-19,75
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-43,00
|
|Tam
|6.040
|6.193
|-41,71
|
|Yarım
|2.919
|2.996
|-20,18
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|-10,08
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,98
|