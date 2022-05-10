***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkezinde bugün toplanan Yönetim KuruluPaydaşlarımızın şirketimizi daha yakından tanımalarına fırsat vermek ve şirketimiz hakkında merak ettikleri soruları cevaplamak amacıyla şirketimizin 444 40 90 numaralı telefonundan randevu alarak ortak belirlenecek günlerde "Şirket Tanışma ve Tanıtma Günleri" düzenlenmesine, bu toplantılarda paydaşlarımıza Şirketimiz üretim tesislerinin gezdirilmesine ve merak ettikleri sorularının cevaplandırılarak kafalarındaki soru işaretlerinin doğrudan kaynağından çözüme kavuşturulmasına karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028218BIST