***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 13:08
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket merkezinde bugün toplanan Yönetim Kurulu
Paydaşlarımızın şirketimizi daha yakından tanımalarına fırsat vermek ve şirketimiz hakkında merak ettikleri soruları cevaplamak amacıyla şirketimizin 444 40 90 numaralı telefonundan randevu alarak ortak belirlenecek günlerde "Şirket Tanışma ve Tanıtma Günleri" düzenlenmesine, bu toplantılarda paydaşlarımıza Şirketimiz üretim tesislerinin gezdirilmesine ve merak ettikleri sorularının cevaplandırılarak kafalarındaki soru işaretlerinin doğrudan kaynağından çözüme kavuşturulmasına karar vermiş
tir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028218
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|IMASM
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|10,83
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|2.557.273.704
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|KARSN
|5,17
|653.787.477
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|467.263.361
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|% 0,84
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|Sterlin
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|Frank
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|15,5057
|% 0,92
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|Riyal
|4,0724
|4,0928
|% 0,36
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|Alış
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|1.854
|15,15
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|Altın Gr.
|911
|912
|9,29
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|Cumhuriyet
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|6.257
|10,00
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|Tam
|6.138
|6.296
|11,54
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|Yarım
|2.967
|3.046
|5,57
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|Çeyrek
|1.488
|1.523
|2,79
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|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,64
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|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,30
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|B. Petrol
|107
|107
|4,51
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