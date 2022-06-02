***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 15:01
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ADİL ŞAHİN
görevden ayrılmış olup,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince,
Yönetim Kurulumuz tarafından en kısa sürede yerine
Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip yeni bir Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034218
BIST
14:482.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,60
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:4816,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0832
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4766
En Düşük
16,3796
14:4817,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1976
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7025
En Düşük
17,4621
14:48982,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,53
|Açılış
|: 982,76
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:48
|MAGEN
|11,55
|94.209.149
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.884.075
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.106.964
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.081.859
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.646.090
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,82
|287.885.898
|% -8,80
|
|IHLGM
|0,75
|22.621.611
|% -3,85
|
|AVGYO
|2,71
|14.911.320
|% -3,21
|
|DAPGM
|30,78
|14.813.607
|% -2,84
|
|THYAO
|50,00
|2.613.805.926
|% 1,50
|
|SASA
|39,90
|1.510.550.558
|% 5,78
|
|SISE
|21,08
|1.065.944.620
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,17
|982.394.602
|% 0,46
|
|AKBNK
|8,67
|910.970.948
|% 2,48
|
|YKBNK
|4,84
|732.455.724
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,85
|348.306.197
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,67
|910.970.948
|% 2,48
|
|SKBNK
|1,27
|133.624.584
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,89
|353.128.915
|% 0,42
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4709
|16,4754
|% 0,51
|
|Euro
|17,6745
|17,6936
|% 1,13
|
|Sterlin
|20,6095
|20,7129
|% 1,00
|
|Frank
|17,0840
|17,1870
|% 0,79
|
|Riyal
|4,3772
|4,3992
|% 0,45
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|9,07
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,47
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.500
|6.663
|43,19
|
|Yarım
|3.141
|3.223
|20,88
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,98
|
Seans Raporu
14:48
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