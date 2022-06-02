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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2022 15:01
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcı  İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ADİL ŞAHİN 
görevden ayrılmış olup, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince,
 
Yönetim Kurulumuz tarafından en kısa sürede yerine
Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip yeni bir Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim 
Komitesi Üyesi atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034218


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Çeyrek 1.576 1.612 10,45  
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Gümüş Gr. 11,70 11,72 0,20  
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