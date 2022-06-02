***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ADİL ŞAHİNgörevden ayrılmış olup,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince,Yönetim Kurulumuz tarafından en kısa sürede yerineTebliğ'de öngörülen lisanslara sahip yeni bir Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal YönetimKomitesi Üyesi atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034218BIST