***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 16:51
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımıza ait olan 190.808 m2'lik sanayi arsası içindeki 30.000 m2 kapalı fabrika alanımızın 12.000 m2'lik bölümünün tamir, tadilat ve altyapı işleri tamamlanmış olup, Bahçe Mobilyası üretim hattımızın bir kısmının bu fabrikaya taşıma işlemi başlamıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034579
BIST
17:452.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,36
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:4516,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0692
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:4517,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0611
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:45988,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 988,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:45
|HEDEF
|6,93
|86.508.261
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.436.630
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,42
|69.589.118
|% 9,97
|
|BOBET
|5,97
|136.273.047
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.058.687
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|6.915.778
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,67
|336.268.455
|% -8,57
|
|PENTA
|470,30
|101.185.975
|% -8,32
|
|KLSYN
|2,09
|41.601.278
|% -7,11
|
|MEPET
|2,98
|11.029.303
|% -6,88
|
|SASA
|43,66
|3.752.852.996
|% 8,61
|
|THYAO
|48,32
|3.517.191.857
|% -2,58
|
|KARSN
|7,26
|2.475.097.126
|% 0,97
|
|EREGL
|34,72
|1.477.138.005
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,09
|1.399.442.646
|% -0,92
|
|KARSN
|7,26
|2.475.097.126
|% 0,97
|
|DOHOL
|3,94
|856.678.747
|% 2,34
|
|TSKB
|2,25
|423.522.098
|% 7,14
|
|EKGYO
|2,80
|530.420.517
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,85
|750.236.591
|% 0,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5157
|16,5232
|% 0,42
|
|Euro
|17,7101
|17,7597
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6604
|20,7640
|% 0,10
|
|Frank
|17,1064
|17,2094
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3935
|4,4155
|% 0,41
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-9,01
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,28
|
Seans Raporu
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