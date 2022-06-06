***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 15:26
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta iken görevden ayrılan Sayın ADİL ŞAHİN'in yerine 06.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 06.06.2022 tarihi itibari ile Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın SANLI BAŞ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034833
BIST
15:282.644
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|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
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|TETMT
|256,50
|5.444.164
|% 9,99
|
|FLAP
|4,11
|41.710.612
|% 9,89
|
|KRSTL
|7,43
|39.779.841
|% 9,75
|
|TMSN
|27,54
|177.114.524
|% 9,55
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,25
|88.994.491
|% -7,87
|
|SANFM
|33,74
|11.544.388
|% -3,43
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,74
|30.630.559
|% -2,74
|
|THYAO
|47,70
|3.132.851.031
|% -0,58
|
|SASA
|43,84
|3.130.002.448
|% -0,14
|
|SISE
|21,74
|2.039.395.986
|% 4,42
|
|AKBNK
|8,87
|1.627.590.356
|% 1,26
|
|EREGL
|35,18
|1.190.213.852
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,87
|813.893.287
|% 3,24
|
|ODAS
|2,97
|763.164.816
|% 6,07
|
|AKBNK
|8,87
|1.627.590.356
|% 1,26
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|DOHOL
|4,10
|744.359.558
|% 4,06
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|YKBNK
|4,91
|747.116.481
|% 1,45
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,5876
|16,5939
|% 1,09
|
|Euro
|17,7978
|17,8313
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,7563
|20,8604
|% 1,56
|
|Frank
|17,1587
|17,2620
|% 0,99
|
|Riyal
|4,4097
|4,4318
|% 1,07
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|15:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,31
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,12
|
|Cumhuriyet
|6.584
|6.685
|57,00
|
|Tam
|6.558
|6.721
|54,71
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|Yarım
|3.170
|3.251
|26,46
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|Çeyrek
|1.590
|1.626
|13,23
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|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,52
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|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,37
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|B. Petrol
|120
|120
|0,08
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