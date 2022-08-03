***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Bağlı ortaklığımız olan Formet Dış Ticaret A.Ş.'nin Kayseri İli Beydeğirmeni Mahallesindeki 199.808 m2'lik sanayi arsası ve arsadaki iyileştirme çalışmaları tamamlanan fabrika binası üzerine tespit edilecek kapasite miktarı kadar (9-12 MW) elektrik üretim tesisi (GES) kurulması için bağlı ortaklığımız tarafından yapılması gerekli işlemlerin tanımlanması (elektrik ve statik projelerinin hazırlanması, gerekli teknik şartnamelerin hazırlanması) ve resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması süreçleriyle ilgili olarak bir fizibilite çalışması yapılması adına danışmanlık alınmasına karar verilmiştir. Fizibilite çalışması sonucuna göre GES Projesi ile ilgili gelişmeler Kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051379BIST