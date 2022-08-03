Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.08.2022 11:29
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

%100 Bağlı ortaklığımız olan Formet Dış Ticaret A.Ş.'nin Kayseri İli Beydeğirmeni Mahallesindeki 199.808 m2'lik sanayi arsası ve arsadaki iyileştirme çalışmaları tamamlanan fabrika binası üzerine tespit edilecek kapasite miktarı kadar (9-12 MW) elektrik üretim tesisi (GES) kurulması için  bağlı ortaklığımız tarafından yapılması gerekli işlemlerin tanımlanması (elektrik ve statik projelerinin hazırlanması, gerekli teknik şartnamelerin hazırlanması)  ve resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması süreçleriyle ilgili olarak bir fizibilite çalışması yapılması adına danışmanlık alınmasına karar verilmiştir. Fizibilite çalışması sonucuna göre GES Projesi ile ilgili gelişmeler Kamuoyuna duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051379


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:372.668
Değişim :  0,79% |  20,81
Açılış :  2.665  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.681 En Düşük
2.665
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 21,92 127.410.818 % 10,01  
BEYAZ 11,88 51.550.069 % 10,00  
EMNIS 34,12 419.975 % 9,99  
COSMO 16,55 818.961 % 9,97  
KRPLS 7,51 221.659.086 % 9,96  
daha fazla
13:37 Alış Satış %  
Dolar 17,9529 17,9627 % 0,10  
Euro 18,2901 18,3029 % 0,29  
Sterlin 21,8091 21,9184 % 0,28  
Frank 18,6344 18,7467 % -0,14  
Riyal 4,7607 4,7846 % 0,03  
daha fazla
13:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 1,28  
Altın Gr. 1.016 1.016 0,75  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.812 6.863 7,00  
Yarım 3.319 3.355 3,00  
Çeyrek 1.665 1.677 2,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,89 -0,10  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 -0,06  
B. Petrol 100 100 -0,94  
Seans Raporu 13:37
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru