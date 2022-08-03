***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 11:29
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı ortaklığımız olan Formet Dış Ticaret A.Ş.'nin Kayseri İli Beydeğirmeni Mahallesindeki 199.808 m2'lik sanayi arsası ve arsadaki iyileştirme çalışmaları tamamlanan fabrika binası üzerine tespit edilecek kapasite miktarı kadar (9-12 MW) elektrik üretim tesisi (GES) kurulması için bağlı ortaklığımız tarafından yapılması gerekli işlemlerin tanımlanması (elektrik ve statik projelerinin hazırlanması, gerekli teknik şartnamelerin hazırlanması) ve resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması süreçleriyle ilgili olarak bir fizibilite çalışması yapılması adına danışmanlık alınmasına karar verilmiştir. Fizibilite çalışması sonucuna göre GES Projesi ile ilgili gelişmeler Kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051379
BIST
13:372.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,81
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
13:3717,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
13:3718,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0535
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3205
En Düşük
18,2181
13:371.017,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.017,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler13:37
|YEOTK
|21,92
|127.410.818
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.550.069
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|419.975
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|818.961
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|221.659.086
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.128.782
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.015.008
|% -9,79
|
|TURGG
|245,00
|17.716.068
|% -8,96
|
|ISGYO
|19,20
|129.645.119
|% -6,89
|
|KZBGY
|53,50
|72.479.815
|% -6,88
|
|THYAO
|53,85
|4.261.857.588
|% 2,87
|
|SISE
|23,26
|2.069.318.552
|% 1,75
|
|SASA
|48,94
|905.395.091
|% 1,41
|
|ASELS
|23,08
|672.765.987
|% 1,58
|
|TSKB
|2,78
|622.308.761
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|622.308.761
|% 6,51
|
|ODAS
|4,15
|520.247.676
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,11
|370.050.746
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,29
|266.637.749
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,75
|313.083.429
|% 8,27
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9529
|17,9627
|% 0,10
|
|Euro
|18,2901
|18,3029
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,8091
|21,9184
|% 0,28
|
|Frank
|18,6344
|18,7467
|% -0,14
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,03
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.812
|6.863
|7,00
|
|Yarım
|3.319
|3.355
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,89
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,94
|