***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 12:07
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Londra Borsasının sahip olduğu FTSE ( Financial Times Stock Exchange) Group tarafından hazırlanan FTSE Russell, Global Hisse Endeks Serileri'nde yer alan Gelişmekte olan Avrupa endekslerindeki hisseler için Eylül 2022 gözden
geçirme raporu yayınlandı.
FTSE Russell, Gelişmekte Olan Avrupa endekslerinde yer alan çok sayıda Türk şirketinin yanı sıra, Şirketimiz Formet Metal
ve Cam Sanayi A.Ş.'nin de yer aldığı endeksleri "Previously Failed Investable Market Cap - Yatırım Yapılabilir Piyasa
Değeri" olan şirket olarak değiştirdi.
Endekslerde yapılan değişiklikler 16 Eylül Cuma günü seans kapanışından sonra gerçekleştirilecek, 19 Eylül P
azartesi günü uygulamada olacaklar.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059052
BIST
13:463.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,39
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:4618,1981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:4618,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0535
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
13:461.000,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.000,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,30
BIST En Aktif Hisseler13:44
|EGGUB
|279,40
|88.903.748
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.929.637
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.214.662
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.266.870
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.958.558
|% -9,98
|
|ETYAT
|5,33
|3.250.133
|% -8,58
|
|PRZMA
|4,05
|1.511.450
|% -6,68
|
|THYAO
|72,00
|4.001.172.121
|% 2,20
|
|GARAN
|23,22
|1.872.188.193
|% -4,13
|
|HALKB
|8,29
|1.637.462.112
|% 5,74
|
|PETKM
|13,64
|1.614.607.860
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,10
|1.466.015.243
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,10
|1.466.015.243
|% 1,74
|
|HALKB
|8,29
|1.637.462.112
|% 5,74
|
|VAKBN
|7,04
|1.199.175.977
|% 5,86
|
|YKBNK
|6,79
|1.106.242.679
|% -1,02
|
|PETKM
|13,64
|1.614.607.860
|% 1,41
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1860
|18,1962
|% -0,03
|
|Euro
|18,1549
|18,1612
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,0834
|21,1891
|% -0,10
|
|Frank
|18,4938
|18,6052
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8269
|4,8511
|% 0,13
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-13,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-61,00
|
|Tam
|6.725
|6.775
|-57,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|-3,11
|