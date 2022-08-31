***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLondra Borsasının sahip olduğu FTSE ( Financial Times Stock Exchange) Group tarafından hazırlanan FTSE Russell, Global Hisse Endeks Serileri'nde yer alan Gelişmekte olan Avrupa endekslerindeki hisseler için Eylül 2022 gözdengeçirme raporu yayınlandı.FTSE Russell, Gelişmekte Olan Avrupa endekslerinde yer alan çok sayıda Türk şirketinin yanı sıra, Şirketimiz Formet Metalve Cam Sanayi A.Ş.'nin de yer aldığı endeksleri "Previously Failed Investable Market Cap - Yatırım Yapılabilir PiyasaDeğeri" olan şirket olarak değiştirdi.Endekslerde yapılan değişiklikler 16 Eylül Cuma günü seans kapanışından sonra gerçekleştirilecek, 19 Eylül Pazartesi günü uygulamada olacaklar.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059052BIST