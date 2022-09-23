***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ipten örülmüş bahçe mobilyaları üretmek için alımını gerçekleştirdiği, 17 adet yüksek hızlı her biri çift kafalı (toplam 34 kafalı) tekstil ip örgü makinaları bugün itibari ile üretime başlamıştırKamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064909BIST