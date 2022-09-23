***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 15:14
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ipten örülmüş bahçe mobilyaları üretmek için alımını gerçekleştirdiği, 17 adet yüksek hızlı her biri çift kafalı (toplam 34 kafalı) tekstil ip örgü makinaları bugün itibari ile üretime başlamıştır
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064909
BIST
15:373.291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -4,17
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:3718,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4147
En Düşük
18,3035
15:3717,9767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0646
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:37973,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,30
|Açılış
|: 973,59
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:35
|GLBMD
|13,53
|10.862.488
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.067.361
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|145.024.656
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.323.275
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.123.875
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,11
|42.308.789
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.410.376
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.907.823
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.132.793
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.314.664
|% -9,91
|
|THYAO
|71,00
|3.801.499.337
|% -0,42
|
|SASA
|60,30
|2.085.607.464
|% 3,88
|
|SAHOL
|27,30
|1.509.921.133
|% 0,15
|
|VAKBN
|7,72
|1.310.773.012
|% -0,39
|
|SISE
|27,24
|1.241.028.864
|% -1,02
|
|EKGYO
|4,02
|1.184.062.233
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,48
|813.436.323
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,72
|1.310.773.012
|% -0,39
|
|HALKB
|7,69
|1.078.755.299
|% -1,41
|
|DOHOL
|5,31
|715.903.826
|% 1,14
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4024
|18,4169
|% 0,54
|
|Euro
|17,9597
|17,9706
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,3263
|20,4283
|% -1,07
|
|Frank
|18,7207
|18,8335
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8776
|4,9020
|% 0,54
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,01
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-8,30
|
|Cumhuriyet
|6.629
|6.729
|-7,00
|
|Tam
|6.650
|6.745
|-17,00
|
|Yarım
|3.240
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|-0,29
|
|B. Petrol
|88,23
|88,23
|-2,23
|
Seans Raporu
15:35
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15:50ORCAY
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 193, 564 adet işlem
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15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, GUBRF, TKFEN
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15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 09 kaybederek (% -0.14 ) 2, 920
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, ULKER, ULUSE, KRPLS, MEGAP, SOKM
-
15:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SKBNK, PINSU, TSKB, ULUFA, ISGYO