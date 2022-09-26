***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPlastik Enjeksiyon Bölümümüz yeni alınan makinelerimizin faaliyete geçmesiyle birlikte bugünden itibaren tam kapasite üretime başlamıştır.Yeni makinelerimiz· 160 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi· 178 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi· 208 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi· Paket tip soğutma cihazı Chiller· Plastik kırma makinesi.Üretilen plastik ürünler, Isıtıcı ve pişirici ürün gruplarımızda ve Bahçe Mobilyaları ürün gruplarımızın plastik aksamlarında kullanılacak, bu sayede dışa bağımlılık %75 oranında giderilmiş olacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065212BIST