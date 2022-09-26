***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 14:30
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Plastik Enjeksiyon Bölümümüz yeni alınan makinelerimizin faaliyete geçmesiyle birlikte bugünden itibaren tam kapasite üretime başlamıştır.
Yeni makinelerimiz
· 160 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi
· 178 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi
· 208 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi
· Paket tip soğutma cihazı Chiller
· Plastik kırma makinesi.
Üretilen plastik ürünler, Isıtıcı ve pişirici ürün gruplarımızda ve Bahçe Mobilyaları ürün gruplarımızın plastik aksamlarında kullanılacak, bu sayede dışa bağımlılık %75 oranında giderilmiş olacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065212
BIST
14:303.240
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -41,22
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:3018,4586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0446
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:3017,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:30972,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 972,72
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:30
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.044.025
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|320.576.551
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.074.796
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.883.538
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.845.827
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|891.110
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.250.217
|% -9,97
|
|SASA
|64,40
|1.859.430.709
|% 4,04
|
|THYAO
|69,25
|1.804.859.723
|% -2,26
|
|VESTL
|39,02
|1.554.693.583
|% 9,12
|
|HEKTS
|51,85
|1.292.925.649
|% 2,47
|
|YKBNK
|6,70
|1.088.800.387
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,28
|443.928.831
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|320.576.551
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,70
|1.088.800.387
|% -3,46
|
|EKGYO
|3,90
|560.659.622
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,40
|1.015.840.547
|% -5,49
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4456
|18,4586
|% 0,24
|
|Euro
|17,8447
|17,8508
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,8253
|19,9247
|% -0,51
|
|Frank
|18,5247
|18,6363
|% -0,82
|
|Riyal
|4,8908
|4,9154
|% 0,24
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,61
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.641
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.231
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,87
|