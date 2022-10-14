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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2022 10:51
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Karpuzsekisi Mahallesi 29.Cadde No.58 Hacılar Kayseri adresinde kiracı olarak faaliyet gösterdiğimiz Cam Fabrikamızın, Beydeğirmeni Mahallesi Küme Evler No.86 Kocasinan Kayseri adresindeki 200.000 m2'lik yeni fabrikamızdaki 12.000 m2'lik kapalı alana taşınması tamamlanmış olup, bugün itibari ile faaliyete başlamıştır. Bu sayede şirketimiz Cam fabrikası için kira ödemekten kurtulmuştur. 
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072038


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 440,00 12.566.400 % 10,00  
AZTEK 18,95 116.587.113 % 9,98  
MZHLD 83,80 36.682.009 % 9,61  
GESAN 118,70 243.728.183 % 9,10  
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Cumhuriyet 6.637 6.737 -68,00  
Tam 6.713 6.772 -18,00  
Yarım 3.271 3.311 -9,00  
Çeyrek 1.639 1.655 -4,00  
Gümüş.Ons 18,93 18,96 0,06  
Gümüş Gr. 11,29 11,31 0,03  
B. Petrol 94,53 94,53 -0,04  
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