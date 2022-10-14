***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKarpuzsekisi Mahallesi 29.Cadde No.58 Hacılar Kayseri adresinde kiracı olarak faaliyet gösterdiğimiz Cam Fabrikamızın, Beydeğirmeni Mahallesi Küme Evler No.86 Kocasinan Kayseri adresindeki 200.000 m2'lik yeni fabrikamızdaki 12.000 m2'lik kapalı alana taşınması tamamlanmış olup, bugün itibari ile faaliyete başlamıştır. Bu sayede şirketimiz Cam fabrikası için kira ödemekten kurtulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072038BIST