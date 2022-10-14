***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 10:51
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karpuzsekisi Mahallesi 29.Cadde No.58 Hacılar Kayseri adresinde kiracı olarak faaliyet gösterdiğimiz Cam Fabrikamızın, Beydeğirmeni Mahallesi Küme Evler No.86 Kocasinan Kayseri adresindeki 200.000 m2'lik yeni fabrikamızdaki 12.000 m2'lik kapalı alana taşınması tamamlanmış olup, bugün itibari ile faaliyete başlamıştır. Bu sayede şirketimiz Cam fabrikası için kira ödemekten kurtulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072038
BIST
10:513.629
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 75,11
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.631
En Düşük
3.585
10:5118,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5900
En Düşük
18,5217
10:5118,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
10:51995,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,69
|Açılış
|: 995,09
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler10:51
|PENTA
|440,00
|12.566.400
|% 10,00
|
|AZTEK
|18,95
|116.587.113
|% 9,98
|
|MZHLD
|83,80
|36.682.009
|% 9,61
|
|GESAN
|118,70
|243.728.183
|% 9,10
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|HKTM
|59,85
|31.198.548
|% -9,93
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|KLRHO
|31,82
|123.096.167
|% -4,33
|
|HUNER
|5,92
|159.101.175
|% -4,05
|
|TKFEN
|31,88
|200.112.224
|% -3,92
|
|THYAO
|89,50
|1.430.376.945
|% 1,70
|
|ISCTR
|8,51
|835.203.039
|% 3,53
|
|YKBNK
|8,77
|770.523.175
|% 4,78
|
|AKBNK
|13,51
|766.998.635
|% 3,84
|
|SASA
|87,40
|687.324.316
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,51
|835.203.039
|% 3,53
|
|YKBNK
|8,77
|770.523.175
|% 4,78
|
|EKGYO
|4,21
|351.741.695
|% 0,96
|
|AKBNK
|13,51
|766.998.635
|% 3,84
|
|TSKB
|2,53
|119.428.424
|% 3,27
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5839
|18,5900
|% 0,27
|
|Euro
|18,1424
|18,1546
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,8914
|20,9962
|% -0,37
|
|Frank
|18,5281
|18,6397
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,11
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-0,23
|
|Altın Gr.
|994
|995
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.713
|6.772
|-18,00
|
|Yarım
|3.271
|3.311
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,03
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,04
|
Seans Raporu
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