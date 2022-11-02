***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 17:20
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022, 29.07.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 24.10.2022, 25.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili yapmış olduğumuz duyurularımızda Esas Sözleşmemizin 6. maddesine göre İhraç edilecek payların tamamının nama yazılı pay olarak ihraç edilmesi gerekirken, sehven hamiline yazılı pay olarak ihraç edileceği belirtilmiştir. İhraç edilen payların tamamı Borsa'da işlem gören nitelikte nama yazılı pay olarak ihraç edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076286
BIST
17:594.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 17,61
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:5918,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:5918,4040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:59986,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,73
|Açılış
|: 986,95
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKAB
|34,10
|281.225.526
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.934.636
|% 10,00
|
|MIATK
|68,75
|300.070.078
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.419.673
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.100.756
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,40
|278.527.915
|% -9,02
|
|LIDER
|44,04
|59.850.255
|% -8,74
|
|KRGYO
|8,09
|118.351.983
|% -6,90
|
|YAPRK
|48,92
|43.975.397
|% -6,64
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|ASELS
|35,84
|7.958.267.466
|% 7,50
|
|THYAO
|101,10
|5.676.844.208
|% -1,27
|
|SASA
|125,50
|3.090.316.131
|% -4,56
|
|EREGL
|30,56
|2.774.131.948
|% 2,96
|
|TUPRS
|395,50
|2.622.250.944
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,54
|1.690.078.011
|% 0,67
|
|TSKB
|3,14
|948.065.330
|% 5,72
|
|ISCTR
|9,02
|2.610.661.515
|% -3,84
|
|SKBNK
|2,03
|555.961.109
|% 1,50
|
|ODAS
|8,45
|1.993.267.834
|% 7,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6216
|% 0,19
|
|Euro
|18,3855
|18,4038
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,2970
|21,4038
|% 0,05
|
|Frank
|18,5773
|18,6892
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|0,42
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.645
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.238
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|0,57
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de