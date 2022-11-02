***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2022, 29.07.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 24.10.2022, 25.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTahsisli sermaye artırımı ile ilgili yapmış olduğumuz duyurularımızda Esas Sözleşmemizin 6. maddesine göre İhraç edilecek payların tamamının nama yazılı pay olarak ihraç edilmesi gerekirken, sehven hamiline yazılı pay olarak ihraç edileceği belirtilmiştir. İhraç edilen payların tamamı Borsa'da işlem gören nitelikte nama yazılı pay olarak ihraç edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076286BIST