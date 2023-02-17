***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'nin en eski ve tek katalitik soba üreticisi olmamız nedeniyle, deprem bölgesinin ısıtıcı ihtiyacını karşılamak üzere şirketimize çok miktarda "Katalitik Soba" talebi gelmektedir. Hammadde tedarikine bağlı olarak 16.000 adet katalitik soba gönderimi için anlaşma sağlanmış olup, ilk etabı olan 6.000 adetin sevkiyat tamamlanmak üzeredir. Akabinde kalan 10.000 adet ürünün de hızlı bir şekilde üretimi tamamlanarak bölgeye sevk edilecektir. Yeni ihtiyaç talepleri için anlaşma sağlandıkça bildirimleri KAP üzerinden yapılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114815BIST