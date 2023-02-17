***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 15:52
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'nin en eski ve tek katalitik soba üreticisi olmamız nedeniyle, deprem bölgesinin ısıtıcı ihtiyacını karşılamak üzere şirketimize çok miktarda "Katalitik Soba" talebi gelmektedir. Hammadde tedarikine bağlı olarak 16.000 adet katalitik soba gönderimi için anlaşma sağlanmış olup, ilk etabı olan 6.000 adetin sevkiyat tamamlanmak üzeredir. Akabinde kalan 10.000 adet ürünün de hızlı bir şekilde üretimi tamamlanarak bölgeye sevk edilecektir. Yeni ihtiyaç talepleri için anlaşma sağlandıkça bildirimleri KAP üzerinden yapılacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114815
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0314
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.115,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.115,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8598
|18,8638
|% 0,09
|
|Euro
|20,1128
|20,1161
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,5966
|22,7100
|% 0,29
|
|Frank
|20,2761
|20,3982
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0163
|5,0415
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|0,37
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.568
|7.634
|-22,00
|
|Yarım
|3.697
|3.736
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-2,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem