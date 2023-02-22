***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün toplanan şirket Yönetim Kurulumuz,İncilipınar Mah. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı N33 Şehitkamil / Gaziantep adresinde açmış olduğumuz "bahçe mobilyası" şubesinin bulunduğu binanın, depremde ağır hasarlı olarak tespit edilmesi sebebiyle kapatılmasına karar vermiştir.Deprem bölgesinde inşaat çalışmalarının artacağı öngörüldüğünden, ilgili bölgelerde "Çelik Kapı" satış ve parzarlama ağının genişletilmesi kararlaştırılmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115915BIST