***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 12:57
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün toplanan şirket Yönetim Kurulumuz,
İncilipınar Mah. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı N33 Şehitkamil / Gaziantep adresinde açmış olduğumuz "bahçe mobilyası" şubesinin bulunduğu binanın, depremde ağır hasarlı olarak tespit edilmesi sebebiyle kapatılmasına karar vermiştir.
Deprem bölgesinde inşaat çalışmalarının artacağı öngörüldüğünden, ilgili bölgelerde "Çelik Kapı" satış ve parzarlama ağının genişletilmesi kararlaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115915
BIST
16:425.075
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -74,29
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4218,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4220,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:421.114,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.114,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:42
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.338.351
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.921.501
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.063.430
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.009.313
|% -9,99
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|THYAO
|136,80
|3.136.621.463
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,62
|2.564.027.477
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|YKBNK
|9,17
|1.281.354.434
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,05
|1.959.755.740
|% 0,94
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8709
|18,8780
|% 0,06
|
|Euro
|20,0920
|20,1052
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7675
|22,8817
|% -0,01
|
|Frank
|20,2626
|20,3846
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0163
|5,0414
|% 0,04
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,27
|
|Cumhuriyet
|7.589
|7.704
|-20,00
|
|Tam
|7.620
|7.675
|-24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|-0,56
|