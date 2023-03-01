***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Megawat gücündeki GES (Güneş Enerji Sistemi) başvurumuzun Bakanlık tarafından değerlendirmesi tamamlanmış ve KCETAŞ (Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi) tarafından "olumlu" olarak değerlendirilerek bugün yayınlanmıştır. (Çağrı mektubu aşaması tamamlanmıştır). Kurulum için proje çalışması devam edecektir.Kamuoyuna saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118289BIST