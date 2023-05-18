***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 5.000 adet konteyner kapısı siparişi alınmış olup, 4.000 adeti tarafımızdan üretilerek sevk edilmiştir. Kalan 1.000 adet konteyner kapısının imalatı devam etmektedir.Kamuoyuna saygılarımzla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152244BIST