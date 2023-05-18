***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 11:43
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 5.000 adet konteyner kapısı siparişi alınmış olup, 4.000 adeti tarafımızdan üretilerek sevk edilmiştir. Kalan 1.000 adet konteyner kapısının imalatı devam etmektedir.
Kamuoyuna saygılarımzla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152244
BIST
15:284.539
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -123,07
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:2819,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0358
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:2821,3633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0811
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:281.256,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.256,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DOBUR
|35,32
|9.206.402
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|783.949.185
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,54
|99.981.998
|% -9,17
|
|AKYHO
|1,89
|21.030.148
|% -8,70
|
|DGGYO
|26,20
|71.781.614
|% -8,58
|
|GOKNR
|11,62
|178.226.311
|% -7,63
|
|THYAO
|133,60
|4.112.199.042
|% -2,55
|
|KCHOL
|78,65
|2.061.669.451
|% -3,02
|
|ISCTR
|10,90
|2.042.318.642
|% -2,50
|
|AKBNK
|15,16
|1.831.331.237
|% -2,70
|
|ASTOR
|48,00
|1.793.747.481
|% -7,51
|
|EKGYO
|6,14
|1.603.202.913
|% -4,21
|
|ISCTR
|10,90
|2.042.318.642
|% -2,50
|
|YKBNK
|9,12
|1.451.418.018
|% -2,56
|
|AKBNK
|15,16
|1.831.331.237
|% -2,70
|
|DOHOL
|8,46
|605.305.541
|% 3,42
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7888
|19,7927
|% 0,18
|
|Euro
|21,3572
|21,3633
|% -0,38
|
|Sterlin
|24,5462
|24,6693
|% -0,18
|
|Frank
|21,8945
|22,0264
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2615
|5,2879
|% 0,20
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-7,42
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|6,00
|
|Tam
|9.020
|9.254
|2,23
|
|Yarım
|4.456
|4.569
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.277
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,77
|76,77
|-0,19
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43SANFM
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 887 adet işlem
-
15:42KOZAL
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 953, 745 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -147, 88 kaybederek (% -2.87 ) 4, 998
-
15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
-
15:41XU100
Endeks 4, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 85 altında . İşlem hacmi 38, 584.00 milyon TL de