***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇelik kapı fabrikamız Konya'da yapılmakta olan Toki projesi için yılsonuna kadar teslim edilmek üzere 13 Milyon TL tutarında 2.556 adet kapı teslimini içeren sözleşme imzalamıştır.Kamuoyuna saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157991BIST