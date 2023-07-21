***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1983 yılında kurulmuş olan ve 1974 yılından beri SONELEC Şirketi'nin gözetiminde varlığını sürdüren Cezayir Kanunlarına göre bir Kamu İktisadi Şirketi olan ENIEM firmasının "Doğalgazlı Isıtıcılar" için açmış olduğu entegrasyon projesinin gerçekleştirilmesi için uzun süredir devam eden görüşmeler neticesinde FORMET firmasının seçildiği ENIEM firması tarafından açıklanmıştır.Sözleşme aşamasında gerekli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174143BIST