***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 14:39
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1983 yılında kurulmuş olan ve 1974 yılından beri SONELEC Şirketi'nin gözetiminde varlığını sürdüren Cezayir Kanunlarına göre bir Kamu İktisadi Şirketi olan ENIEM firmasının "Doğalgazlı Isıtıcılar" için açmış olduğu entegrasyon projesinin gerçekleştirilmesi için uzun süredir devam eden görüşmeler neticesinde FORMET firmasının seçildiği ENIEM firması tarafından açıklanmıştır.
Sözleşme aşamasında gerekli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174143
BIST
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15:466.676
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 6.688
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En Yüksek
6.724
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|Önceki Kapanış
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|SDTTR
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|624.821.137
|% 10,00
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|GLCVY
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|59.546.896
|% 10,00
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|YEOTK
|145,20
|520.067.449
|% 10,00
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|SMRTG
|115,60
|728.555.899
|% 9,99
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|EMKEL
|17,86
|218.772.939
|% 9,98
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|108.075.717
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|16.919.674
|% -9,94
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|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|BRMEN
|2,32
|352.475
|% -7,20
|
|ASTOR
|96,90
|7.548.637.640
|% 8,03
|
|THYAO
|223,50
|5.093.593.955
|% -0,75
|
|TUPRS
|91,00
|3.528.557.052
|% 0,00
|
|CANTE
|20,98
|2.869.554.877
|% -3,32
|
|ASELS
|72,05
|2.388.954.324
|% -2,17
|
|ZOREN
|3,95
|1.797.456.791
|% 6,47
|
|ODAS
|10,17
|2.105.693.725
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,32
|1.630.033.500
|% -2,23
|
|SKBNK
|2,89
|530.058.409
|% -2,03
|
|CANTE
|20,98
|2.869.554.877
|% -3,32
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9316
|26,9382
|% 0,71
|
|Euro
|29,9862
|30,0070
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,4218
|34,5945
|% 0,27
|
|Frank
|31,0113
|31,1981
|% 0,84
|
|Riyal
|7,1587
|7,1946
|% 0,66
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.391
|11.563
|-103,00
|
|Tam
|11.110
|11.230
|-79,00
|
|Yarım
|5.555
|5.641
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.820
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|21,47
|21,49
|0,18
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|B. Petrol
|80,73
|80,73
|1,11
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