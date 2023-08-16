***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli sermaye artırımı işlemlerimiz kapsamında izahnamemizde yer alan 6MW arazi ges santrali kurulması projesi kapsamında EPC firması olan Free Yapı Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ile anlaşma imzalanmıştır. Proje teslim süresi yaklaşık 150 gündür.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186061BIST