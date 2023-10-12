***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli Sermaye Artırımından gelen fonun, GES tesisinin kurlumu ve Beydeğirmeni'ndeki arazimizin üstündeki binaların imalata hazır hale getirilmesi çalışmalarında kullanılmasına devam edilmekted olup, GES sahasının hafriyat ve düzenlenme çalışmaları tamamlanarak, çelik konstrüksiyonlar sahaya indirilmiş ve kurulum aşamasına geçilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204993BIST