***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 15:50
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelli Sermaye Artırımından gelen fonun, GES tesisinin kurlumu ve Beydeğirmeni'ndeki arazimizin üstündeki binaların imalata hazır hale getirilmesi çalışmalarında kullanılmasına devam edilmekted olup, GES sahasının hafriyat ve düzenlenme çalışmaları tamamlanarak, çelik konstrüksiyonlar sahaya indirilmiş ve kurulum aşamasına geçilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204993
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