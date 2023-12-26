***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 13:07
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son iki haftadır Borsa İstanbul'da Şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüşler ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan sorular gelmektedir. Şirketimizin pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, mevcut faaliyetlerine ve yatırımlarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229281
BIST
'
15:517.334
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 69,18
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5129,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1866
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5132,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,3296
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
15:511.944,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 18,54
|Açılış
|: 1.944,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:51
|TARKM
|489,50
|290.004.779
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.770.991
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|77.930.645
|% 9,98
|
|BEYAZ
|19,08
|40.001.566
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.493.065
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.624.929
|% -10,00
|
|MAGEN
|9,01
|123.245.888
|% -9,99
|
|VANGD
|18,47
|10.866.841
|% -9,99
|
|THYAO
|229,20
|3.447.076.178
|% 1,33
|
|TUPRS
|143,80
|2.356.741.263
|% 3,45
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,84
|433.822.098
|% -1,01
|
|PETKM
|17,53
|1.039.225.796
|% 0,86
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3312
|29,3386
|% 0,64
|
|Euro
|32,3196
|32,3529
|% 1,03
|
|Sterlin
|37,1104
|37,2965
|% 0,50
|
|Frank
|34,0808
|34,2861
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7984
|7,8375
|% 0,55
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|974,15
|975,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,89
|1.205,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,35
|79,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,68
|2.061,99
|% 0,66
|