***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 14:26
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Mısır firması olan Al Arabia Group firması arasında üretmekte olduğumuz gazlı fırınlar ve üretmeyi planladığımız küçük ev aletlerinin üretim ve dağıtımını içeren 5 yıllık çerçeve sözleşme imzalanmıştır. Hacim ve ciro miktarı netleştikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Şirketimize ve ülkemize hayırlı olsun.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246748
BIST
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15:358.756
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler15:33
|DOFER
|50,05
|234.520.212
|% 10,00
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|MEGMT
|55,00
|893.193.917
|% 10,00
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|VERTU
|49,94
|89.019.067
|% 10,00
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|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
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|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
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|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,78
|476.093.212
|% -8,74
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|MTRKS
|59,55
|32.242.696
|% -3,17
|
|THYAO
|286,00
|9.883.141.674
|% 1,60
|
|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
|
|SASA
|39,24
|3.004.041.275
|% 4,25
|
|BINHO
|622,50
|2.868.414.352
|% 9,98
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|ISCTR
|26,00
|2.708.383.679
|% 1,72
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|TSPOR
|1,64
|302.845.213
|% 4,46
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|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
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|EKGYO
|10,08
|1.234.856.146
|% 1,51
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|AKFGY
|2,19
|263.326.458
|% 1,39
|
|ISCTR
|26,00
|2.708.383.679
|% 1,72
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,5485
|30,5537
|% 0,21
|
|Euro
|32,8731
|32,8859
|% -0,19
|
|Sterlin
|38,2971
|38,4891
|% -0,31
|
|Frank
|35,0049
|35,2158
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1216
|8,1624
|% 0,16
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|15:33
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,44
|22,46
|% 0,66
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|Platin
|899,68
|901,09
|% 0,66
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|Paladyum
|930,83
|934,32
|% 0,66
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|Brent Pet.
|77,00
|77,00
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.024,49
|2.024,78
|% 0,66
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