***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Mısır firması olan Al Arabia Group firması arasında üretmekte olduğumuz gazlı fırınlar ve üretmeyi planladığımız küçük ev aletlerinin üretim ve dağıtımını içeren 5 yıllık çerçeve sözleşme imzalanmıştır. Hacim ve ciro miktarı netleştikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.Şirketimize ve ülkemize hayırlı olsun.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246748BIST