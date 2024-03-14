***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeydeğirmeni fabrika arsamıza yapılmakta olan GES projemizde sona yaklaşılmıştır.Tesisin son halini aşağıdaki linten izleyebilirsinizhttps://www.formetcelikkapi.com.tr/cms-uploads/2024/03/beyde%C4%9Firmeni%20ges%20son%20durum%2013-03-2024.mp4Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258739BIST