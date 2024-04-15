***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 15-19 Nisan tarihlerinde(bugün başlayan) Çin'de düzenlenen Kanton Beyaz Eşya fuarında katılımcı olarak standını açmıştır.Ülkemize, milletimize ve şirketimize hayırlı olmasını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271757BIST