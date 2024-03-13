***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların geri alınmasına ilişkin bildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarları sütunu düzeltilmiştir.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının azami süresi 25.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay olarak belirlenmiştir.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 15.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarFORMT, TREFRMT00015 25.12.2023 240.500 0,044 2,074FORMT, TREFRMT00015 27.12.2023 300.000 0,055 2,096 240.500FORMT, TREFRMT00015 05.02.2024 45.272 0,008 3,13 340.500FORMT, TREFRMT00015 23.02.2024 200.000 0,037 2,835 385.772FORMT, TREFRMT00015 27.02.2024 856.385 0,159 2,782 585.772FORMT, TREFRMT00015 12.03.2024 42.763 0,007 2,84 1.442.157Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylarİşleme Konu Pay İşlem Tarihleri Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL) Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet) Varsa Alım Satıma Konu Paylara Bağlı İmtiyazlarFORMT, TREFRMT00015 02.01.2024 200.000 102.800 2,61Ek Açıklamalar25.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12.03.2024 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.12.03.2024 tarihinde 2,84 TL fiyattan 42.763 adet pay alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu FORMT payları 1.484.920 adete ulaşmıştır.Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,2759'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258254BIST