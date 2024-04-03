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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.04.2024 08:00
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların geri alınmasına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının azami süresi 25.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay olarak belirlenmiştir.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 15.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
FORMT, TREFRMT00015 25.12.2023 240.500 0,044 2,074
FORMT, TREFRMT00015 27.12.2023 300.000 0,055 2,096 240.500
FORMT, TREFRMT00015 05.02.2024 45.272 0,008 3,13 340.500
FORMT, TREFRMT00015 23.02.2024 200.000 0,037 2,835 385.772
FORMT, TREFRMT00015 27.02.2024 856.385 0,159 2,782 585.772
FORMT, TREFRMT00015 12.03.2024 42.763 0,007 2,84 1.442.157
FORMT, TREFRMT00015 13.03.2024 200.000 0,037 2,755 1.484.920
FORMT, TREFRMT00015 20.03.2024 460.000 0,085 2,695 1.684.920
FORMT, TREFRMT00015 22.03.2024 113.319 0,021 2,678 2.144.920
FORMT, TREFRMT00015 02.04.2024 300.000 0,055 2,48 2.258.239

Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylar
İşleme Konu Pay İşlem Tarihleri Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL) Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet) Varsa Alım Satıma Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar
FORMT, TREFRMT00015 02.01.2024 200.000 102.800 2,61

Ek Açıklamalar
25.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 02.04.2024 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.
02.04.2024 tarihinde 2,48 TL fiyattan 300.000 adet pay alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu FORMT payları 2.558.239 adete ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,4753'tür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266090


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