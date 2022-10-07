***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 284.750.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 38.750.000 15,75203 FORMT, TREFRMT00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 246.000.000 38.750.000,000 15,75203Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MUSTAFA SEZENBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 29.07.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak1. Şirketimizin yeni satın almış olduğu arazi üzerinde halihazırda devam eden yeni üretim tesislerinin finansmanı amacıyla Şirketimizin 1.200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 246.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 38.750.000-TL olacak şekilde ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 38.750.000-TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle Şirketimizin sermayesinin ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,2. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Mustafa Sezen'e tahsis edilmesine, bedellerinin Mustafa Sezen'in Şirketimizden olan 38.750.000-TL tutarındaki nakit ve muaccel alacağından mahsup edilmesine,3. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Mustafa Sezen'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,4. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili diğer kuruluşlarda sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine ilişkin karara istinaden 29.07.2022 Tarihinde (Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na ırımı ile ilgili olarak ihraç belgesinin onayna ilişkin Kurul kararı SPK' nun 06.10.2022 tarihli ve 54 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068612BIST