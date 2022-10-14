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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.10.2022 08:23
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhrac belgesinde yer alacak baz fiyatın belirlenmesi için Borsa İstanbul başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 284.750.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 38.750.000 15,75203 FORMT, TREFRMT00015 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 246.000.000 38.750.000,000 15,75203

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MUSTAFA SEZEN

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,
Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak
1. Şirketimizin yeni satın almış olduğu arazi üzerinde halihazırda devam eden yeni üretim tesislerinin finansmanı amacıyla Şirketimizin 1.200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 246.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 38.750.000-TL olacak şekilde ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 38.750.000-TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle Şirketimizin sermayesinin ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,
2. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Mustafa Sezen'e tahsis edilmesine, bedellerinin Mustafa Sezen'in Şirketimizden olan 38.750.000-TL tutarındaki nakit ve muaccel alacağından mahsup edilmesine,
3. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Mustafa Sezen'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,
4. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili diğer kuruluşlarda sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine ilişkin karara istinaden 29.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırımı başvurusunda bulunulmuştu.
Şirketimizin 29.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı ile ilgili olarak ihraç belgesinin onaylanması kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarihli ve 54 sayılı bülteninde yayımlanmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak onaylı ihraç belgesinde yer alacak baz fiyatın belirlenmesi için dün (14.10.2022) Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071902


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