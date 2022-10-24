***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhrac belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhrac belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 269.065.476Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 23.065.476 9,37620 FORMT, TREFRMT00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 246.000.000 23.065.476,000 9,37620Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MUSTAFA SEZENBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 29.07.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarakSermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim1. Şirketimizin yeni satın almış olduğu arazi üzerinde halihazırda devam eden yeni üretim tesislerinin finansmanı amacıylaŞirketimizin 1.200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, her biri 1,00 TL nominal değerlipaylardan oluşan toplam 246.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamenkısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 38.750.000-TL olacak şekilde ve nominaldeğerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesindehesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle,38.750.000-TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle Şirketimizinsermayesinin ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,2. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamınınMustafa Sezen'e tahsis edilmesine, bedellerinin Mustafa Sezen'in Şirketimizden olan 38.750.000-TL tutarındaki nakit vemuaccel alacağından mahsup edilmesine,3. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile MustafaSezen'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraçbelgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,4. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelirdışında ayrıca ödenmesine,5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili diğer kuruluşlarda sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesiamacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetkiverilmesine ilişkin karara istinaden 29.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırımı başvurusundabulunulmuştu.Şirketimizin 29.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı ile ilgili olarak ihraçbelgesinin onaylanması kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarihli ve 54 sayılı bülteninde yayımlanmıştı.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak onaylı ihraç belgesinde yer alacak baz fiyatın belirlenmesi için 14.10.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştı. Başvurumuz neticesinde Borsa İstanbul'dan tarafımıza bildirilen yazıda TAS prosedürü'nün 7.1 maddesindeki birinci seçeneğe göre baz fiyat 1,66 TL, ikinci seçeneğe göre baz fiyat 1,68 TL olarak hesaplanmıştır. Bu yazıya istinaden baz fiyatın 1,68 TL olarak onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073648BIST