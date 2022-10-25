***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhrac belgesinin onaylanması ve satış fiyatının belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 269.065.476Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 23.065.476 9,37620 FORMT, TREFRMT00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 246.000.000 23.06NBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 29.07.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz 1.200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 246.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş:'nin (Borsa) Toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 38.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak şirket ortağı Mustafa SEZEN'e satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz SPK'nın 06.10.2022 tarih ve 58/1466 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Bu kapsamda 38.750.000 TL karşılığı ihraç edilecek paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye baz fiyat belirlenmesi amacıyla 13.10.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından baz fiyatın 1,68 TL olduğu tarafımıza iletilmiştir.Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı 1 TL nominal değerli paylar için 1,68 TL olarak belirlenmiş olup, 38.750.000 TL karşılığı ihraç edilecek paylar 23.065.476 TL nominal değerli hamiline yazılacak şekilde hesaplanmıştır. SPK onaylı ihraçbelgesi ekte yer almakta olup, tahsisli sermaye artırımı sonucunda şirketimizin çıkarılmış sermayesi 246.000.000- TL'den 269.065.476-TL'ye çıkarılacaktır.Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi 24.10.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073777BIST