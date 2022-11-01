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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.11.2022 13:32
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 269.065.476

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 23.065.476 9,37620 FORMT, TREFRMT00015 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 246.000.000 23.065.476,000 9,37620

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MUSTAFA SEZEN

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.10.2022 tarih ve 2022/28 sayılı kararı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin 01.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı başvurusu süreci Kurul'un 06.10.2022 Tarih 58/1466 sayılı kararı ile sonuçlanmış olup onaylanan ihraç belgesi kapsamında şirketimi tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075863


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