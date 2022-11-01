***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 269.065.476Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 23.065.476 9,37620 FORMT, TREFRMT00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 246.000.000 23.065.476,000 9,37620Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MUSTAFA SEZENBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.10.2022 tarih ve 2022/28 sayılı kararı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimizin 01.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı başvurusu süreci Kurul'un 06.10.2022 Tarih 58/1466 sayılı kararı ile sonuçlanmış olup onaylanan ihraç belgesi kapsamında şirketimi tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075863BIST