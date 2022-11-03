***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Çıkarılan payların nama yazılı olarak ihraç edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Duyurularımızda ihraç edilecek payların sehven hamiline olarak çıkarılacağı belirtilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesi gereğince paylar nama yazılı olarak ihrac edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 269.065.476Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 23.065.476 9,37620 FORMT, TREFRMT00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 246.000.000 23.065.476,000 9,37620Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MUSTAFA SEZENBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.10.2022 tarih ve 2022/28 sayılı kararı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimizin 01.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı başvurusu süreci Kurul'un 06.10.2022 Tarih 58/1466 sayılı kararı ile sonuçlanmış olup onaylanan ihraç belgesi kapsamında şirketimizin sermayesi 23.065.476-TL artırılmış ve toplam 269.065.476-TL (İki Yüz Altmış Dokuz Milyon Altmış beş bin dört yüz yetmiş altı Türk Lirası) olmuştur.Bu kapsamda Şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin ekteki şekilde tadiline ve gerekli açıklama ve tescil işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.11.2022'de başvuru yapılmıştı.Esas Sözleşmemizin 6. maddesine göre İhraç edilecek payların tamamı hamiline değil, Borsa'da işlem gören nitelikte nama yazılı pay olarak ihraç edilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076465BIST