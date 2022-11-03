***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.11.2022 10:34
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Çıkarılan payların nama yazılı olarak ihraç edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Duyurularımızda ihraç edilecek payların sehven hamiline olarak çıkarılacağı belirtilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesi gereğince paylar nama yazılı olarak ihrac edilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 269.065.476
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 23.065.476 9,37620 FORMT, TREFRMT00015 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 246.000.000 23.065.476,000 9,37620
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MUSTAFA SEZEN
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.10.2022 tarih ve 2022/28 sayılı kararı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin 01.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı başvurusu süreci Kurul'un 06.10.2022 Tarih 58/1466 sayılı kararı ile sonuçlanmış olup onaylanan ihraç belgesi kapsamında şirketimizin sermayesi 23.065.476-TL artırılmış ve toplam 269.065.476-TL (İki Yüz Altmış Dokuz Milyon Altmış beş bin dört yüz yetmiş altı Türk Lirası) olmuştur.
Bu kapsamda Şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin ekteki şekilde tadiline ve gerekli açıklama ve tescil işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.11.2022'de başvuru yapılmıştı.
Esas Sözleşmemizin 6. maddesine göre İhraç edilecek payların tamamı hamiline değil, Borsa'da işlem gören nitelikte nama yazılı pay olarak ihraç edilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076465
BIST