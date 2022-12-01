***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.12.2022 12:05
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artrımının Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 269.065.476
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 23.065.476 9,37620 FORMT, TREFRMT00015 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 246.000.000 23.065.476,000 9,37620
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MUSTAFA SEZEN
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 28.11.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 28.11.2022 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.01.12.2022 tarihli ve 10716 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. Sermayeye İlişkin Madde.pdf
EK: 2 01.12.2022 tahsisli sermaye artırım gazetesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083417
BIST