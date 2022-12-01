***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artrımının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 246.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 269.065.476Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 246.000.000 23.065.476 9,37620 FORMT, TREFRMT00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 246.000.000 23.065.476,000 9,37620Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MUSTAFA SEZENBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.11.2022SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 28.11.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 28.11.2022 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.01.12.2022 tarihli ve 10716 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. Sermayeye İlişkin Madde.pdfEK: 2 01.12.2022 tahsisli sermaye artırım gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083417BIST