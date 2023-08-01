***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.08.2023 16:58
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 269.065.476
Ulaşılacak Sermaye (TL) 538.130.952
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015 269.065.476 269.065.476,000 100,00000 1,00 FORMT, TREFRMT00015 Nâma FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00025 608.247,498
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 269.065.476 269.065.476,000 100,00000 608.247,498
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen tarafından satılamayan payların satın alınacağı taahhüt edilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.07.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.07.2023
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 14.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 269.065.476 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 1.200.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 269.065.476 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 538.130.952 TL'ye artırılmasında, 27.07.2023 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusuna istinaden pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından kalan 608.247,498 TL nominal değerli payların 01.08.2023 - 02.08.2023 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 01.08.2023 tarihi itibarıyla, tamamlanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 FORMT_TSSD.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179183
BIST