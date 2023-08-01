***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 269.065.476Ulaşılacak Sermaye (TL) 538.130.952Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 269.065.476 269.065.476,000 100,00000 1,00 FORMT, TREFRMT00015 Nâma FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00025 608.247,498Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 269.065.476 269.065.476,000 100,00000 608.247,498Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen tarafından satılamayan payların satın alınacağı taahhüt edilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.07.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.07.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 14.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 269.065.476 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 1.200.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 269.065.476 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 538.130.952 TL'ye artırılmasında, 27.07.2023 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusuna istinaden pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından kalan 608.247,498 TL nominal değerli payların 01.08.2023 - 02.08.2023 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 01.08.2023 tarihi itibarıyla, tamamlanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 FORMT_TSSD.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179183BIST