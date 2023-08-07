***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Sermaye Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 269.065.476Ulaşılacak Sermaye (TL) 538.130.952Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 269.065.476 269.065.476,000 100,00000 1,00 FORMT, TREFRMT00015 Nâma FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00025 608.247,498Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 269.065.476 269.065.476,000 100,00000 608.247,498Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen tarafından satılamayan payların satın alınacağı taahhüt edilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.07.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.07.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.08.2023SPK Başvuru Tarihi 17.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 14.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 269.065.476 TL olan ödenmiş sermayesinin, 1.200.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 269.065.476 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 538.130.952 TL'ye artırılması işleminde artırılan 269.065.476 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (12.07.2023 ile 26.07.2023) içinde kullanılan rüçhan haklarından 268.457.265,65 TL, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 608.247,498 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde de bu satış işleminden 2.025.490,87 TL, olmak üzere toplam nihai nakit girişi nin 270.482.756,52 TL olarak gerçekleştiği duyurulmuştu.Yine aynı toplantıda Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü sonrası Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmişti.Bu kapsamda Esas Sözleşmenin 6 numaralı Sermaye maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181532BIST