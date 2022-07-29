***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 01/07/2022 tarihli gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, sözkonusu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için yapılacak olan başvuru ile ilgili olarakSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlan rapor Yönetim Kurulumuzun 27.07.2022 tarihli 2022- 20 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049324BIST