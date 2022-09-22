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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

22.09.2022 15:57
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İli


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 01/07/2022 tarihli gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, sözkonusu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için yapılacak olan başvuru ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlan rapor Yönetim Kurulumuzun 27.07.2022 tarihli 2022- 20 sayılı kararı ile kabul edilmişti. 
29.07.2022 tarihli Fon Kullanım Raporu bildiriminde eksik olan rapor ektedir.
  
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064683


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