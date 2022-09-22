***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.09.2022 15:57
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 01/07/2022 tarihli gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, sözkonusu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için yapılacak olan başvuru ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlan rapor Yönetim Kurulumuzun 27.07.2022 tarihli 2022- 20 sayılı kararı ile kabul edilmişti.
29.07.2022 tarihli Fon Kullanım Raporu bildiriminde eksik olan rapor ektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064683
BIST
17:183.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 29,08
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
17:1818,3699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
17:1818,1315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1025
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
17:18988,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,18
|Açılış
|: 988,70
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ULUUN
|25,08
|500.159.251
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|119.959.762
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|725.856.262
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|70.822.419
|% 9,97
|
|KIMMR
|11,49
|36.910.217
|% 9,95
|
|PINSU
|7,22
|84.175.715
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|128.371.206
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|341.073.545
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|176.729.890
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|106.631.033
|% -9,78
|
|THYAO
|70,50
|4.209.017.891
|% 1,08
|
|EKGYO
|4,04
|3.137.944.424
|% 3,59
|
|SISE
|27,22
|3.077.618.761
|% 1,34
|
|YKBNK
|7,09
|2.299.379.646
|% 1,43
|
|SASA
|57,85
|2.261.004.391
|% 0,78
|
|EKGYO
|4,04
|3.137.944.424
|% 3,59
|
|YKBNK
|7,09
|2.299.379.646
|% 1,43
|
|ZOREN
|4,29
|1.279.148.950
|% 8,33
|
|ISCTR
|8,10
|1.988.349.956
|% 2,14
|
|HALKB
|7,60
|1.550.619.672
|% -5,59
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3482
|18,3699
|% 0,23
|
|Euro
|18,1027
|18,1315
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,6264
|20,7298
|% 0,15
|
|Frank
|18,6292
|18,7415
|% -1,39
|
|Riyal
|4,8651
|4,8895
|% 0,16
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|1,46
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.679
|6.772
|-24,00
|
|Yarım
|3.254
|3.305
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,02
|
|B. Petrol
|91,35
|91,35
|1,52
|
Seans Raporu
17:16
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17:30ERBOS
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