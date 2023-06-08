***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımının gerekçesi ile sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarih ve 2023/07 sayılı kararı 08.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu'nun 2023/16 sayılı kararı ile aşağıdaki gibi revize edilmiştir.Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi'nin GES (Güneş Enerji Sistemi) ve yeni alınan taşımazın imalata hazır hale getirilmesi ve taşınma projelerinin finansmanında ve kısa vadeli kredi ödemelerinde kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.065.476 TL olan çıkarılmış sermayesi %100 oranında bedelli olarak 269.065.476 TL tutarında nakden artışla 538.130.952 TL'ye çıkarılacaktır.Bu kapsamda sermaye artışına ilişkin tahmini maliyetler dikkate alındığında Şirket'in sermaye artırımından 266.521.960 TL net fon elde etmesi öngörülmektedir. Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 266.521.960 TL'lik net kaynağın%15'lik kısmı kısa vadeli kredi ödemelerinde,%45'lik kısmı yeni satın alınan taşınmazın imalata uygun hale getirilmesi ve taşınma ödemelerinde,%40'lık kısmı GES (Güneş Elektrik Sistemi) tesisi kurumunda kullanılacaktır.Yukarıda bahsedilen harcama kalemlerinin fiziki gerçekleşme aşamasında piyasa fiyatları kapsamında kalemler arası % 5-10 civarında bir geçiş olabilir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157365BIST