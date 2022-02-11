***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.02.2022 10:17
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
FORMET DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HIRDAVAT MALZEMESİ VE EL ALETLERİ TOPTAN TİCARETİ, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İNŞAAT MALZEMESİ TOPTAN TİCARETİ 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001015
BIST
11:352.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,05
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
2.021
11:3513,5276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0125
|Açılış
|: 13,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4636
11:3515,4134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0512
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3684
11:35795,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,61
|Açılış
|: 795,46
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler11:33
|INTEM
|110,20
|10.067.618
|% 8,25
|
|EMNIS
|27,50
|4.263
|% 5,53
|
|CEMTS
|18,17
|104.629.664
|% 4,13
|
|ATAGY
|5,30
|288.001
|% 2,12
|
|BOSSA
|39,30
|4.061.038
|% 1,97
|
|ORCAY
|30,46
|106.050.742
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|160.931.360
|% -9,96
|
|KAPLM
|60,20
|1.554.906
|% -8,79
|
|AVOD
|3,98
|11.859.999
|% -5,69
|
|ISDMR
|22,50
|81.394.359
|% -3,93
|
|THYAO
|30,34
|1.661.610.962
|% 1,81
|
|EREGL
|29,16
|676.426.305
|% -1,02
|
|KRDMD
|11,99
|447.559.225
|% 1,44
|
|TUPRS
|192,10
|409.692.571
|% 1,11
|
|SISE
|13,82
|327.299.736
|% -0,72
|
|YKBNK
|4,08
|241.162.785
|% -0,49
|
|THYAO
|30,34
|1.661.610.962
|% 1,81
|
|MOBTL
|1,84
|80.620.634
|% 4,55
|
|KRDMD
|11,99
|447.559.225
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,31
|85.743.598
|% -0,86
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5136
|13,5276
|% 0,09
|
|Euro
|15,3937
|15,4134
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,3185
|18,4103
|% 0,30
|
|Frank
|14,5507
|14,6384
|% 0,21
|
|Riyal
|3,5999
|3,6179
|% 0,25
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,56
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,27
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,20
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:47XU100
Endeks 2, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 6, 783.00 milyon TL de
-
11:46ISDMR
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 22.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 424 adet işlem
-
11:43ISDMR
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 599, 854 adet işlem
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TCELL, EREGL
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, PGSUS