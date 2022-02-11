***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiFORMET DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HIRDAVAT MALZEMESİ VE EL ALETLERİ TOPTAN TİCARETİ, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İNŞAAT MALZEMESİ TOPTAN TİCARETİ 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001015BIST