Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.06.2022 15:26
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler FABRİKA:1 - KAYSERİ OSB MAH. 9.CADDE NO:18 MELİKGAZİ 38070 KAYSERİ
FABRİKA:2 - KAYSERİ OSB MAH. 2.CADDE NO:13 MELİKGAZİ 38070 KAYSERİ
FABRİKA:3 - KARPUZSEKİSİ MAH. 29.CADDE NO:58 HACILAR KAYSERİ
SHOWROOM:1 - İKİTELLİ OSB MAH. HÜRRİYET BLV. DEPARKO SAN.SİT. NO:1/2 D:ZEMİN BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
SHOWROOM:2 - 15 TEMMMUZ MAH. BAHAR CAD. NO:19 BAĞCILAR / İSTANBUL
SHOWROOM:3 - YENİ MAH. ATATÜRK BLV. 3 KISIM NO:187/A GÖZDE REZİDANS NO:187/A ATAKUM / SAMSUN
SHOWROOM:4 - YEŞİLOVA MAH. ASPENDOS BLV. NO:212A MURATPAŞA / ANTALYA


Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SANLI BAŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 06.06.2022 05395730438 yatirimci.iliskileri@formetcelikkapi.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 700066-202333
ABDURRAHMAN TOPUZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÇALIŞANI 06.02.2019 03523213708 bilgi@formetcelik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034834


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.648
Değişim :  0,00% |  0,07
Açılış :  2.651  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.656 En Düşük
2.620
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,36 55.920.665 % 36,00  
INTEM 62,70 23.586.106 % 10,00  
QUAGR 29,70 123.489.732 % 10,00  
MZHLD 87,85 12.397.435 % 9,95  
RYSAS 9,07 40.278.257 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7617 16,7688 % 1,18  
Euro 17,9503 17,9794 % 1,34  
Sterlin 21,0449 21,1505 % 1,72  
Frank 17,1506 17,2539 % 0,94  
Riyal 4,4546 4,4770 % 1,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 10,12  
Altın Gr. 998 998 16,92  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,14 22,17 0,08  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,18  
B. Petrol 121 121 1,26  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru