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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.10.2023 11:44
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 538130952 TRY 56,78 yok İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 01.12.2017 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MURAT LİVGÖÇMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 01.12.2017 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
MERAL MURAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 09.07.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesi üyesi, riskin erken saptanması komitesi üyesi, kurumsal yönetim komitesi üyesi
GÜLHAN KIRAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.10.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
AHMET CAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.02.2020 İcrada Görevli Değil şirket ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, kurumsal yönetim komitesi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205722


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Tam 11.441 11.525 98,00  
Yarım 5.738 5.785 50,00  
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