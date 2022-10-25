***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinin 246.000.000 TL'den 269.065.476 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 23.065.476 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 1,68 TL fiyatla alıcı Mustafa SEZEN'e A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında 27.10.2022 tarihinde satılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 25.10.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073943BIST