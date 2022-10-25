***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
25.10.2022 14:56
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin 246.000.000 TL'den 269.065.476 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 23.065.476 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 1,68 TL fiyatla alıcı Mustafa SEZEN'e A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında 27.10.2022 tarihinde satılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 25.10.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073943
BIST
16:143.967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -10,72
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:1418,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:1418,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1470
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4787
En Düşük
18,2850
16:14984,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,10
|Açılış
|: 984,23
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:14
|SANEL
|11,66
|6.907.345
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|283.930.310
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.318.461
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.866.398
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.443.037
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|234.057.342
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|73.021.190
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|65.357.078
|% -9,95
|
|THYAO
|100,40
|4.915.131.268
|% 0,90
|
|SISE
|33,62
|3.367.896.128
|% 3,57
|
|AKBNK
|15,55
|2.655.893.138
|% 0,58
|
|SASA
|103,00
|2.617.781.438
|% 3,00
|
|YKBNK
|9,54
|2.412.003.490
|% 1,81
|
|SKBNK
|2,11
|1.038.390.124
|% 6,57
|
|TSKB
|3,11
|1.499.078.361
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,57
|2.098.848.181
|% -1,30
|
|YKBNK
|9,54
|2.412.003.490
|% 1,81
|
|ISCTR
|9,84
|2.408.509.610
|% 1,86
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5939
|18,6051
|% 0,12
|
|Euro
|18,4686
|18,4787
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,1093
|21,2152
|% 0,93
|
|Frank
|18,4987
|18,6102
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,04
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,38
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|6.605
|6.705
|-33,00
|
|Tam
|6.636
|6.722
|-47,00
|
|Yarım
|3.234
|3.284
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,54
|90,54
|-0,67
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29GEDZA
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 28.12 lira fiyatla işlem gören hissede 549, 019 adet işlem
-
16:28IHGZT
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 0.79 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 884, 953 adet işlem
-
16:27CRFSA
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 55.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 818, 574 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 69 kaybederek (% -0.33 ) 3, 509
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, SANEL, FENER, TSPOR, DOGUB, KERVN, BAYRK, AGYO, SILVR