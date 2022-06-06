Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

06.06.2022 15:27
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı  İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan ADİL ŞAHİN'in 
görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 06.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 06.06.2022 tarihi itibarıyla 
Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip SANLI BAŞ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 
Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Komitenin son hali şu şekildedir
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ahmet Can YILMAZ (Başkan)
Meral MURAT (Üye)
SANLI BAŞ
 (Yatırım İlişkileri Bölümü Yöneticisi)
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034837


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:222.649
Değişim :  1,82% |  47,29
Açılış :  2.620  
Önceki Kapanış :  2.601  
En Yüksek
2.651 En Düşük
2.620
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 8,25 55.931.349 % 10,00  
KAPLM 62,70 3.446.601 % 10,00  
TETMT 256,50 5.444.677 % 9,99  
KRSTL 7,44 43.558.564 % 9,90  
FLAP 4,11 41.819.391 % 9,89  
daha fazla
16:20 Alış Satış %  
Dolar 16,5794 16,5863 % 1,05  
Euro 17,7860 17,8217 % 1,28  
Sterlin 20,7608 20,8649 % 1,58  
Frank 17,1499 17,2532 % 0,94  
Riyal 4,4103 4,4324 % 1,09  
daha fazla
16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.854 2,35  
Altın Gr. 989 989 11,60  
Cumhuriyet 6.580 6.680 52,00  
Tam 6.547 6.710 44,01  
Yarım 3.165 3.246 21,29  
Çeyrek 1.587 1.623 10,64  
Gümüş.Ons 22,41 22,44 0,50  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 0,38  
B. Petrol 120 120 0,25  
Seans Raporu 16:20
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru