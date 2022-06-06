***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.06.2022 15:27
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan ADİL ŞAHİN'in
görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 06.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 06.06.2022 tarihi itibarıyla
Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip SANLI BAŞ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Komitenin son hali şu şekildedir
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ahmet Can YILMAZ (Başkan)
Meral MURAT (Üye)
SANLI BAŞ
(Yatırım İlişkileri Bölümü Yöneticisi)
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034837
BIST
16:222.649
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler16:20
|RYSAS
|8,25
|55.931.349
|% 10,00
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|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
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|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.558.564
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.819.391
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
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|EPLAS
|18,48
|104.826.954
|% -6,71
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|SANFM
|33,66
|13.105.655
|% -3,66
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,04
|4.264.958
|% -2,69
|
|THYAO
|48,18
|3.648.545.399
|% 0,42
|
|SASA
|44,60
|3.600.661.348
|% 1,59
|
|AKBNK
|8,96
|2.266.065.165
|% 2,28
|
|SISE
|21,80
|2.179.923.533
|% 4,71
|
|GARAN
|15,69
|1.850.544.337
|% 4,18
|
|EKGYO
|2,88
|896.602.350
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|787.230.077
|% 6,79
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|AKBNK
|8,96
|2.266.065.165
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,94
|1.008.048.835
|% 2,07
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|DOHOL
|4,09
|816.104.079
|% 3,81
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|16:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,5794
|16,5863
|% 1,05
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|Euro
|17,7860
|17,8217
|% 1,28
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|Sterlin
|20,7608
|20,8649
|% 1,58
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|Frank
|17,1499
|17,2532
|% 0,94
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|Riyal
|4,4103
|4,4324
|% 1,09
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,35
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,60
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,38
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|B. Petrol
|120
|120
|0,25
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Seans Raporu
16:20
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16:35DARDL
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 033, 018 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 2, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 35, 548.00 milyon TL de
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16:34KAREL
Yüzde 5.19 oranında artışla 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 418 adet işlem
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16:33TSKB
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 253, 769 adet işlem
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16:32TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 10.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 213, 862 adet işlem