***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan ADİL ŞAHİN'ingörevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 06.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 06.06.2022 tarihi itibarıylaTebliğ'de öngörülen lisanslara sahip SANLI BAŞ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim KomitesiÜyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Komitenin son hali şu şekildedirKurumsal Yönetim KomitesiAhmet Can YILMAZ (Başkan)Meral MURAT (Üye)SANLI BAŞ(Yatırım İlişkileri Bölümü Yöneticisi)Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034837BIST