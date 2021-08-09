***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116Transferler-18.341.792 18.341.792 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.151 -6.313.722 -6.341.873 -6.341.873Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -809.318 919.999 -18.002.716 -6.313.722 51.794.243 51.794.243Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -823.736 930.845 -23.098.788 5.177.434 58.185.755 58.185.755Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-861.026 2.088.979 1.227.953 1.227.953Sermaye Arttırımı170.000.000 170.000.000 170.000.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları57 57 57Dönem Sonu Bakiyeler246.000.000 57 -1.684.762 1.084.500 -18.075.009 2.088.979 229.413.765 229.413.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-92.788.812 7.093.716Dönem Karı (Zararı)2.088.979 -6.313.722Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.370.933 7.632.280Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-10-11 2.410.566 1.194.945Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.125.635 3.864.084Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 6.860.635 3.864.084Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -735.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.362.308 -58.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 992.001 -58.698Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 370.307Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24-25 3.311.408Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -1.527.576 -1.276.787Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler10 597.328İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-103.248.724 5.775.158Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -50.528.069 9.477.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.793.998 1.347.920Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -18.069.749 -8.899.438Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -14.147.547 -9.860.632Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -16.931.709 12.850.493Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -64.422 -213.621Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 192.203 1.675.653Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 1.048.171 241.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.541.600 -843.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.097.071 -5.589.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.444.529 4.746.253Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-92.788.812 7.093.716YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.126.110 711.466Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 0 1.435.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -10.126.110 -723.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.288.510 4.102.428Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri170.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri170.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-38.711.547 7.513.998Kredilerden Nakit Girişleri5 -38.711.547 7.513.998Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 57 -3.411.570YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.373.588 11.907.610NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.373.588 11.907.610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.876.370 15.039.946DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 42.249.958 26.947.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 42.249.958 13.876.370Ticari Alacaklar4 120.484.326 76.816.892Diğer Alacaklar786.148 4.580.146İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 14.113 3.992.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 772.035 587.361Stoklar7 65.231.914 47.162.165Peşin Ödenmiş Giderler13 25.943.412 10.946.008Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 4.112Diğer Dönen Varlıklar15 14.693.732 7.596.661ARA TOPLAM269.393.602 160.978.242TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR269.393.602 160.978.242DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.135.000 1.400.000Maddi Duran Varlıklar10 16.217.620 8.945.532Kullanım Hakkı Varlıkları8 11.034.279 10.584.211Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.452 30.064Peşin Ödenmiş Giderler13 853.969Ertelenmiş Vergi Varlığı17 8.705.337 7.177.761TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.115.688 28.991.537TOPLAM VARLIKLAR307.509.290 189.969.779KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.246.290 23.946.756İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 3.246.290 23.946.756Banka Kredileri382.903 21.686.653Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.863.387 2.260.103Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 4.678.233 11.368.882Ticari Borçlar4 40.792.583 57.471.370Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 913.807 978.229Diğer Borçlar6 192.203İlişkili Taraflara Diğer Borçlar192.203Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 11.124.645 10.076.474Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 508.488 993.404Kısa Vadeli Karşılıklar1.844.908 1.495.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 56.529 77.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.788.379 1.418.072Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 226.079 324.666ARA TOPLAM63.527.236 106.654.913TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.527.236 106.654.913UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.898.116 24.218.548İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 12.898.116 24.218.548Banka Kredileri4.564.067 15.787.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.334.049 8.430.552Ticari Borçlar4 252.922Uzun Vadeli Karşılıklar1.670.173 657.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.670.173 657.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.568.289 25.129.111TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.095.525 131.784.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar229.413.765 58.185.755Ödenmiş Sermaye18 246.000.000 76.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)57Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.684.762 -823.736Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.684.762 -823.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.684.762 -823.736Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.084.500 930.845Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.075.009 -23.098.788Net Dönem Karı veya Zararı2.088.979 5.177.434TOPLAM ÖZKAYNAKLAR229.413.765 58.185.755TOPLAM KAYNAKLAR307.509.290 189.969.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 81.630.815 46.438.263 37.468.275 20.639.593Satışların Maliyeti19 -65.212.012 -38.555.707 -29.750.533 -16.579.889TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.418.803 7.882.556 7.717.742 4.059.704BRÜT KAR (ZARAR)16.418.803 7.882.556 7.717.742 4.059.704Genel Yönetim Giderleri20 -5.012.268 -6.947.793 -2.319.463 -5.037.152Pazarlama Giderleri20 -3.172.388 -1.811.694 -1.909.442 -752.385Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -271.202 -240.832 -142.500 -104.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 7.006.788 1.527.076 4.678.590 859.821Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -13.244.933 -3.197.453 -7.072.207 -1.698.226ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.724.800 -2.788.140 952.720 -2.672.497Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 785.280 597.328 773.280 483.762FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.510.080 -2.190.812 1.726.000 -2.188.735Finansman Gelirleri24 14.921.457 722.139 -3.044.565 -95.944Finansman Giderleri25 -16.074.639 -6.121.836 1.430.129 -2.622.635SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.356.898 -7.590.509 111.564 -4.907.314Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 732.081 1.276.787 1.115.320 969.364Dönem Vergi (Gideri) Geliri-508.488 -508.488Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.240.569 1.276.787 1.623.808 969.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.088.979 -6.313.722 1.226.884 -3.937.950DÖNEM KARI (ZARARI)2.088.979 -6.313.722 1.226.884 -3.937.950Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.088.979 -6.313.722 1.226.884 -3.937.950Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,01400000 -0,08310000 -0,00290000 0,05180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 -861.026 28.151 -167.128 7.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.148.033 36.091 -258.422 10.074Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler287.007 -7.940 91.294 -2.216Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-861.026 28.151 -167.128 7.858TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.227.953 -6.285.571 1.059.756 -3.930.092Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.227.953 -6.285.571 1.059.756 -3.930.092http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956383BIST