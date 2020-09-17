***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.09.2020 09:20
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875360
BIST
12:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,81
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.101
12:057,5474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:058,9019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:05472,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,96
|Açılış
|: 472,06
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:05
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|18.212.736
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.032.285
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,11
|378.427.515
|% -1,89
|
|AVOD
|4,44
|352.666.929
|% 9,90
|
|PETKM
|4,33
|240.178.459
|% -0,46
|
|RTALB
|51,80
|217.194.614
|% 1,17
|
|GARAN
|6,67
|213.563.716
|% -0,60
|
|AVOD
|4,44
|352.666.929
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,52
|96.996.107
|% 0,66
|
|TSKB
|1,08
|63.791.666
|% -0,92
|
|CEMAS
|1,66
|94.960.140
|% 0,61
|
|HLGYO
|2,42
|133.662.407
|% 1,26
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5419
|7,5474
|% 0,58
|
|Euro
|8,8982
|8,9019
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,7561
|9,8051
|% 0,51
|
|Frank
|8,2603
|8,3100
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0060
|2,0161
|% 0,53
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,81
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|-4,82
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,34
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|-0,29
|