***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.04.2022 09:21
***FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015725
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7137
En Düşük
14,6627
18:0516,1520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0369
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1520
En Düşük
16,1032
18:05913,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,04
|Açılış
|: 913,60
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,16
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|58,00
|38.486.108
|% 3,25
|
|JANTS
|65,05
|37.194.559
|% 1,40
|
|HLGYO
|1,94
|48.270.084
|% 0,13
|
|GEDZA
|18,97
|7.974.449
|% 0,00
|
|IZTAR
|20,14
|4.893.516
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,20
|25.946.548
|% 0,00
|
|AGHOL
|38,48
|68.083.867
|% 0,00
|
|AGESA
|19,96
|2.936.968
|% 0,00
|
|AFYON
|3,53
|14.095.064
|% 0,00
|
|AGYO
|2,75
|10.289.171
|% 0,00
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 0,00
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 0,00
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 0,00
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 0,00
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7063
|14,7090
|% 0,21
|
|Euro
|16,1365
|16,1520
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2491
|19,3456
|% 0,24
|
|Frank
|15,8220
|15,9173
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9100
|3,9296
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,90
|
|Altın Gr.
|913
|914
|1,04
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,80
|
Seans Raporu
18:05
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